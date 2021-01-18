В Азербайджане будет проведен экзамен для желающих досрочно окончить школу

БАКУ /Trend/ - Для одаренных школьников, желающих досрочно окончить какой-либо уровень общего образования, в Азербайджане будет проведен экзамен экстерном.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, экзамен будет организован 19 января.

Знания учащихся, прошедших регистрацию, будут проверяться на тестовом экзамене. Он будет подготовлен в соответствии с программой соответствующего уровня образования. Учащимся по каждому предмету будет задано 10 вопросов, результаты будут оцениваться соответствующей комиссией по 100-балльной шкале. Успешно прошедшие этап тестовых экзаменов будут приглашены на собеседование.

В Управлении отметили, что экзамен экстерном для одаренных учеников будет проводиться согласно с утвержденным соответствующим приказом министра образования - "Правила досрочного завершения начального, общего среднего и полного среднего образования".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)