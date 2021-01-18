Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана подготовило ознакомительный видеоролик о достопримечательностях освобожденного от оккупации Лачинского района.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал на своей странице в Facebook председатель Агентства Фуад Нагиев.

Поделившись видеороликом, Нагиев написал:

"Лачин с его древними историческими памятниками и красивой природой имеет большой потенциал для развития туризма. Наш очередной видеоролик посвящен достопримечательностям освобожденного от оккупации Лачина".

В ролике представлены достопримечательности Лачинского района, в том числе образец культурного наследия Кавказской Албании Агогланский замок, датирующийся IX веком; памятник Демировлу XI века; построенный предположительно в период правления Ильханидов мавзолей "Малик Аждар"; мавзолей "Кар Гюнбез", относящийся к XVII, в архитектуре которого заметны элементы христианской архитектуры Древней Албании, а также другие исторические памятники.

Отметим, что Агентство ранее представило видеоролик о достопримечательностях освобожденных от армянской оккупации города Шуша, Губадлы, Зангилана и Кельбаджара.

В рамках проекта предусматривается создание аналогичных видеороликов, отражающих туристический потенциал и других освобожденных районов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)