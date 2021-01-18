В Азербайджане еще 503 человека излечились от COVİD-19, выявлено 188 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 503, скончались 13 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 227 391 случай заражения коронавирусом, из этого числа 215 771 человек вылечился, 3 022 - скончались, число активных больных – 8 598 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 3 399 тестов, а в целом за все время пандемии - 2 321 592 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)