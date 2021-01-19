В Бакинской высшей школе нефти пройдет вебинар на тему «Природные ресурсы Карабаха»

Бакинская высшая школа нефти совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проведет вебинар на тему «Природные ресурсы Карабаха».

На вебинаре, который состоится 21 января 2021 года в 16:00 на платформе ZOOM, будут обсуждаться богатые природные ресурсы Карабаха.

В качестве докладчиков на мероприятии выступят ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, депутат Милли Меджлиса Садиг Гурбанов, начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев и доцент кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти Гашам Зейналов.

Подключиться к вебинару можно по ссылке ниже:

https://zoom.us/j/95863017910?pwd=VTUva1NrWFlSL2M4SDRLd1N0R2hpQT09

Meeting ID: 958 6301 7910

Passcode: Karabakh