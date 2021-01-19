400 тысяч от «Газахского цементного завода» и Akkord STİK в Фонд возрождения Карабаха

В целях финансовой поддержки мероприятий по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой Указом президента Ильхама Алиева от 4 января 2021 года был создан Фонд возрождения Карабаха.

Будучи верны своей патриотичности и социальным обязательствам, ОАО Akkord STİK и ООО «Газахский цементный завод» перечислили в этот Фонд по 200 тысяч манатов.

ОАО Akkord STİK и ООО «Газахский цементный завод» будут активно участвовать в строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях и внесут вклад в превращение их в процветающий регион с устойчивой экономикой.