БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 305 случаев заражения коронавирусом, 949 человек вылечились, скончались 10, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 227 696 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 216 720 человек вылечились, 3 032 скончались, число активных больных – 7 944.