Водный оператор Азербайджана обратился к гражданам в связи с ожидаемой морозной погодой

БАКУ /Trend/ - В связи с ожидаемой нестабильной и морозной погодой на территории Азербайджана необходимо уделять серьезное внимание защите водных линий и счетчиков от мороза, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

В АО сказали, что необходимо принять упреждающие меры, чтобы счетчики, установленные в частных домах и приусадебных участках, не вышли из строя, проконтролировать, чтобы в счетчике не осталось воды как в дневное, так и в ночное время суток. Для этого необходимо закрыть входящий вентиль, держа открытым выходящий, дверцы счетчиков должны быть закрыты.

Потребитель несет ответственность за содержание в рабочем состоянии водоизмерительных приборов (счетчиков), установленных в квартирах, частных домах и приусадебных участках.

Если счетчики в частных домах и приусадебных участках, а также установленные для потребителей, не относящихся к группе населения, выходят из строя в результате любого вмешательства (сломались или вышли из строя в связи с морозами), то их замена осуществляется за счет абонентов.

В связи с проблемами в водоснабжении в морозную погоду и эксплуатации счетчиков абоненты могут обращаться по номеру круглосуточной "горячей линии - 955".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)