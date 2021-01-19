В Азербайджане предлагается продавать полиэтиленовые пакеты толщиной более 15 микронов

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подготовило предложения в связи с продажей покупателям полиэтиленовых пакетов толщиной более 15 микронов.

Как передает во вторник Trend, об этом в эфире программы "Час эксперта" сообщил заведующий отделом экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, реализация этих предложений позволит снизить объем полиэтиленовых и пластиковых отходов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)