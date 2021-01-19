При поддержке Фонда YAŞAT прооперированы еще три человека (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT уделяет особое внимание обращениям членов семей шехидов и тяжело раненых ветеранов войны, а также продолжает работать над удовлетворением их нужд.

Как передает во вторник Trend, сегодня Фондом было обеспечено проведение медицинского обследования еще 48 членов семей шехидов в соответствии с их медицинскими потребностями, а также проведение хирургических операций трех человек.

Кроме того, Фонд YAŞAT в скором времени удовлетворит обращение Насирова Кянана Физули оглу в связи с возникшими дополнительными расходами на лечение, а также предпримет меры по улучшению бытовых условий Халигова Сеидакпера Вагиф оглу и Самедова Эльнура Эльдар оглу.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Также функционирует колл-центр Фонда 8110.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)