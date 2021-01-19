На территории Азербайджана наблюдается снежная погода
БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана представила информацию о погоде, которая наблюдается на территории страны, передает во вторник Trend.
Согласно информации на 19:00, 19 января в Шаруре, Шахбузе, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Огузе, Габале, Шеки, Маразе, Алтыагадже, Исмаиллы, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Агстафе, Шамахы, Хыналыге, Шабране, Шагдаге шел снег, в Баку наблюдался мокрый снег.
В Сумгайыте, Маштаге, Бине, Пираллахы, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Газимамеде, Билясуваре, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре и Агсу шел дождь.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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