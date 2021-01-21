Больше всего снега выпало в Гахе

БАКУ /Trend/ - 21 января на территории Азербайджана наблюдались осадки, в некоторых местах выпал снег, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гахе) составила 45 см, Агдере (Ордубад) - 27, Шамахе -25, Дашкесане - 22, Шаруре - 20, Кишчае (Шеки), Гедабеке, Гусаре - 18, Алтыагадже, Габале, Шеки - 17, Лерике - 14, Гейгеле - 13, Келвезе, Шахбузе - 12, Губе, Грызе - 11, Ярдымлы - 10, Нахчыване, Садараке, Мерезе - 9, Хачмазе, Халтане - 7, Сальяне - 6, Шахдаге - 4, Огузе - 2, Нефтчале, Астаре - 1 см.

Количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило: в Баку -12 мм (51% от месячной нормы), в Бина - 11 мм (47% от месячной нормы), Маштаге - 10 мм (36% от месячной нормы), Пираллахы - 9 мм (49% от месячной нормы), Сумгайыте - 6 мм, острове Чилов - 2 мм, на Нефтяных Камнях - 1 мм. В Лянкяран-Астаринской зоне: в Астаре - 17 мм, Лерике, Билясуваре - 14 мм, Нефтчале - 12 мм, Лянкяране - 11 мм, Ярдымлы - 9 мм, Келвезе - 6 мм. В Нахчыванской АР: Ордубаде - 10 мм, Шахбузе - 9 мм, Агдере (Ордубад) - 5 мм, Нахчыване - 3 мм, Шаруре - 2 мм. В зоне Малого Кавказа: Гедабеке, Дашкесане - до 1 мм; в зоне Большого Кавказа: Сарыбаше (Гах) - 8 мм, Гусаре - 7 мм, Алтыагадже, Огузе - 6 мм, Габале, Шабране, Губе, Шеки, Мерезе - 5 мм, Хачмазе, Кишчае (Шеки) - 3 мм, Халтане - до 2 мм. В районах Центрального Арана: Сальяне - 12 мм, Сабирабаде, Газымамеде - 8 мм, Джафархане - 7 мм, Гекчае, Имишли, Кюрдамире - 4 мм, Зардабе, Бейлагане - 2 мм, Барде, Тертере - до 1 мм.

В Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Габале, Шамахы, Мерезе, Грызе, Гейчае, Лерике, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Евлахе, Газымагомеде наблюдался туман.

Преобладал северо-западный ветер, временами усиливающийся на Нефтяных Камнях до 20 м/сек, в Сумгайыте - до 19 м/сек, Нафталане, на острове Гум - 18 м/сек, на острове Чилов, Баку - 17 м/сек, Пираллахы - до 15 м/сек.

Согласно информации, полученной с метеорологической станции Нефтяные Камни, высота волн в Каспийском море достигла 4,2 метров.

Температура воздуха была на 2 градуса ниже климатической нормы. Так, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила около 0 градусов, в равнинных районах -2, горных районах - 8-11, высокогорных районах - 14-20, Нахчыванской Автономной Республике -7-11 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)