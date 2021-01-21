На родину вернулись двое граждан Азербайджана, арестованных в Ливии

БАКУ /Trend/ - Арестованные в Ливии граждане Азербайджана Эльмихан Багиров и Алиага Бабаев вернулись сегодня на родину, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Было отмечено, что в марте 2016 года судно, принадлежащее зарегистрированной в Турции компании, и плавающее под флагом Сьерра-Леоне, было задержано силами береговой охраны Ливии во время плавания в направлении Ливия-Мальта-Турция. Экипаж судна, состоящий из 12 человек, трое из которых являются гражданами Азербайджана, был арестован на пять лет за контрабанду нефтепродуктов. К сожалению, матрос Эльшад Гусейнов скончался в Ливии.

В результате мер, предпринятых правительством Азербайджана в связи с возвращением в страну граждан, находившихся под арестом - капитана судна Эльмихана Багирова и матроса Алиаги Бабаева, решением Генеральной прокуратуры Ливии от 29 декабря 2020 года они были освобождены и помещены в центр временного содержания.

Вследствие мер, предпринятых МИД и Генконсульством Азербайджана в Стамбуле для экстренной эвакуации граждан страны, Эльмихан Багиров и Алиага Бабаев сегодня были возвращены на родину рейсом Триполи-Стамбул-Баку. Процесс эвакуации осуществлялся при поддержке Турции и Ливии, координационной деятельности Украины и поддержке судовой компании.

(Текст: Кямаля Сеидова)