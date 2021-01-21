Фонд “YAŞAT” организовал медобследование раненых и членов семей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает оплачивать лечение раненых и членов семей шехидов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным иннновациям при Президенте Азербайджана.

Фонд организовал в Баку и Гяндже медицинское обследование и проведение операций очередных лиц из соответствующих категорий.

Напомним, что для упрощения процесса обращения в Фонд и обеспечения прозрачности с представлением систематических отчетов функционирует портал yashat.gov.az .

Также работает call-center "8110" Фонда "YAŞAT.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)