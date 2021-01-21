Фонд “YAŞAT” организовал медобследование раненых и членов семей шехидов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает оплачивать лечение раненых и членов семей шехидов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным иннновациям при Президенте Азербайджана.
Фонд организовал в Баку и Гяндже медицинское обследование и проведение операций очередных лиц из соответствующих категорий.
Напомним, что для упрощения процесса обращения в Фонд и обеспечения прозрачности с представлением систематических отчетов функционирует портал yashat.gov.az .
Также работает call-center "8110" Фонда "YAŞAT.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море
Учащиеся, не принявшие участие в виртуальных уроках, тоже должны пройти оценивание – Минобразования Азербайджана
Если обучение велось в дистанционной форме, то и оценивание знаний должно проводиться также - минобразования Азербайджана
Госкомстат представил данные о развитии сельского, лесного и рыбного хозяйства Узбекистана в 2020 году
Ветерану Карабахской войны подарили вторую жизнь - Trend TV представляет кадры хирургической операции (ВИДЕО)
В этом году в Азербайджане планируется проведение первого аукциона по возобновляемым источникам энергии
Азербайджан является одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран в СНГ – Газпромбанк
Меморандум по месторождению «Достлуг» - новая веха в истории развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном - SOCAR
Идет подготовка к открытию автобусных рейсов в город Шуша и на другие освобожденные территории Азербайджана
Министр сельского хозяйства Узбекистана выступил на XIII Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству
Состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО)
Соглашение между Казахстаном и Международной финансовой корпорацией будет способствовать привлечению новых инвестиций