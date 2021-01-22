В Азербайджане с карантинных постов возвращены более 2 тыс. автомобилей

БАКУ /Trend/ - В ходе контрольно-профилактических проверок на специальных карантинных постах на въездах и выездах 5 городов и 12 районов страны 21 января 2021 года с постов были возвращены 2059 автомобилей, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

В отношении одного человека, нарушившего правила карантинного режима, был применен административный арест, 1 677 человек – другие административные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)