С 1 февраля поэтапно начнется процесс обучения в азербайджанских школах

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля поэтапно начнется процесс обучения в школах Баку, Сумгайыта и Абшерона, в том числе в начальных классах, дошкольных группах, группах общинного типа по всей стране.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.