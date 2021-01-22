К оценке ущерба на освобожденных территориях будут привлечены члены Общественного совета минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции состоялась встреча с членами Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана для обсуждения вопросов, связанных с оценкой экологической ситуации на освобожденных территориях, определением ущерба окружающей среде и природным ресурсам, уточнением планов по восстановлению.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в ходе встречи было подчеркнуто, что к этой будут привлечены и члены Общественного совета.

Была отмечена важность активного участия членов Общественного совета в вопросах восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)