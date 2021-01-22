В Бакинской высшей школе нефти прошли обсуждения на тему «Природные ресурсы Карабаха» (ФОТО)

Бакинская высшая школа нефти совместно с Министерством экологии и природных ресурсов провели вебинар на тему «Природные ресурсы Карабаха».

На вебинаре, который прошел на платформе ZOOM с участием 700 представителей различных местных, транснациональных компаний, учебных заведений, управлений и организаций, широко обсуждались богатые природные ресурсы Карабаха.

В качестве докладчиков на мероприятии выступили ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, депутат Милли Меджлиса Садиг Гурбанов, начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев и доцент кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти Гашам Зейналов.

Выступая на вебинаре, ректор Бакинской высшей школы нефти Э. Гасымов сказал, что одной из основных причин оккупации Арменией азербайджанских земель является то, что эти районы богаты природными ресурсами, в том числе водными, лесными и земельными ресурсами.

Ректор отметил, что так называемый «режим Нагорного Карабаха» издал множество указов и распоряжений нацеленных на разграбление природных ресурсов нашей страны.

«Термин «Нагорный Карабах» употреблять вообще не следует. Этот термин не имеет географической или исторической основы. Надо говорить - Карабахский регион Азербайджана. Мы предлагаем, чтобы каждый вуз страны занимался исследованием в определённом направлении, в соответствии со своим профилем, включая такие направления, как изучение истории Карабаха, выявление возможностей для развития туризма, логистики и т.д. в этом регионе», - добавил Э. Гасымов.

Председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, депутат Милли Меджлиса Садиг Гурбанов отметил, что армяне свободно грабили наши минерально-сырьевые ресурсы, приносящие прибыли в миллиарды долларов США.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводятся расследования для определения точного размера ущерба, причиненного нашей стране в результате разграбления полезных ископаемых.

Выступая на мероприятии, начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев сказал, что в дооккупационный период на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики было зарегистрировано 163 различных типов месторождений полезных ископаемых, в том числе: 4 золота, 7 ртути, 2 меди, 1 свинца и цинка, 1 каменного угля, 7 гипса, 4 вермикулита, 1 сырья для производства соды, 12 цветных и декоративных камней (обсидиан, мраморный оникс, яшма и т. д.), 10 пиленого камня, 21 облицовочного камня, 10 глины, 21 цементного сырья, 8 различных видов строительного камня, 6 известнякового сырья, 11 песчано-гравийных пород, 4 строительного песка, 1 перлита, 8 пемзово-вулканического пепла, 16 подземных пресных вод и 10 минеральных вод.

А. Алиев отметил, на территориях Азербайджанской Республики, оккупированных вооруженными силами Армении, выявлено 561 перспективных участков месторождений разных типов минералов.

На вебинаре было отмечено, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на освобождённых территориях проводится комплексная оценка ущерба, причиненного Арменией Азербайджану в результате незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны.

Цель состоит в том, чтобы принять все необходимые меры для привлечения к ответственности политического руководства враждебной страны, которое проводило политику разграбления природных ресурсов Азербайджана.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.