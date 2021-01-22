В рамках авторского проекта "Актуально с Сахилем Керимли" обсуждены проблемы в области государственного языка в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

В выпуске с главой Центра мониторинга при Государственной комиссии Азербайджана по языку обсуждены проблемы, связанные с азербайджанским языком, работа в направлении сохранения чистоты языка, а также меры в отношении нарушителей правил употребления государственного языка.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)