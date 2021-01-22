В Азербайджане 632 человека излечились от COVİD-19, выявлено 280 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 632 человека, 11 скончались, сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 228 526 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 219 019 человек вылечились, 3 064 – скончались, число активных больных – 6 443 человека.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 144 теста, в целом за все время пандемии – 2 347 951 тест.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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