В Азербайджане 632 человека излечились от COVİD-19, выявлено 280 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 632 человека, 11 скончались, сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 228 526 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 219 019 человек вылечились, 3 064 – скончались, число активных больных – 6 443 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 144 теста, в целом за все время пандемии – 2 347 951 тест.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)