В Азербайджане будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу еще одной группе лиц
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывникам, успешно сдавшим первый вступительный экзамен в докторантуру, будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.
Как сообщает в субботу Trend, это отражено в поправках, которые предлагаются внести в Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно поправке, которую предусматривается обсудить на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента), призывникам, успешно сдавшим первый вступительный экзамен в докторантуру, будет предоставлена трехмесячная отсрочка от призыва на военную службу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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