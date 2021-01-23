В Азербайджане будет предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу еще одной группе лиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывникам, успешно сдавшим первый вступительный экзамен в докторантуру, будет предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в поправках, которые предлагаются внести в Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно поправке, которую предусматривается обсудить на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента), призывникам, успешно сдавшим первый вступительный экзамен в докторантуру, будет предоставлена ​​трехмесячная отсрочка от призыва на военную службу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)