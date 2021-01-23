Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане провел первую онлайн-координационную встречу с национальными и международными партнерами проекта "PROACT-Care – Предотвращение смертей во время пандемии COVID-19", сообщили в субботу Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ходе встречи партнеры были ознакомлены с результатами проведенных в августе и декабре прошлого года миссий по оценке потребностей, была сделана презентация о долгосрочных перспективах первичных здравоохранительных услуг в Шамахе и других районах. В презентациях была подчеркнута важность создания устойчивой модели первой медицинской помощи для спасения жизней и предотвращения экономических потерь.

На встрече приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламента), глава департамента по международным связям Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, глава ИВ Шамахинского района Таир Мамедов, представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин и другие.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)