Закрывшиеся заведения "Торговой" ждут дня открытия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 14 декабря приостановлено обслуживание клиентов на месте в заведениях общественного питания.

Как сообщает в субботу Trend, в рамках очередного смягчения карантинного режима Оперативным штабом с 1 февраля возобновляется непосредственная деятельность в объектах общепита. Согласно решению, кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов на местах с 06:00 до 00:00.

В соответствующих сферах, деятельность которых разрешена с 1 февраля, должны строго соблюдаться ограничения и требования, установленные соответствующими решениями Кабинета Министров Азербайджана в связи с пандемией.

Представляем вашему вниманию кадры с улицы Низами или, как часто употребляется в простонародье, "Торговой".

(Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)