Видеокадры из села Ашагы Маральян Джебраильского района (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ашагы Маральян Джебраильского района.
Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:
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