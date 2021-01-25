Эльмар Гасымов встретился со студентами накануне экзаменов

Накануне осенней экзаменационной сессии ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами вуза.

На встрече, в которой приняли участие около 1000 студентов, обсуждался процесс дистанционного обучения, процесс подготовки к экзаменам, трудности, с которыми сталкиваются студенты.

Ректор отметил, что в результате применения современных методов коммуникации в системе образования удалось своевременно завершить учебный процесс в Бакинской высшей школе нефти и успешно организовать онлайн-экзамены.

«Экзамены в нашем вузе проводятся в соответствии с существующими правилами, местными и международными стандартами, обеспечивается прозрачность и объективность в оценке знаний студентов. При этом в минимальные сроки рассматриваются жалобы студентов и принимаются соответствующие решения. Каждое обращение, жалоба рассматриваются отдельно, допущенные ошибки подробно разъясняются, объективность полностью гарантируется», - сказал Э. Гасымов.

Участники встречи также обменялись мнениями о достижениях студентов и перспективах на будущее.

Затем были заслушаны вопросы, обращения и предложения студентов по различным темам. Ректор подробно ответил на все вопросы студентов.

В заключение ректор пожелал студентам успехов в новом семестре и призвал их быть более активными и дисциплинированными.