В Азербайджане названы места, где охота запрещается (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При выдаче лицензии на охоту в местных экологических управлениях Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, граждане также информируются о том, где и как её вести.

Об этом в понедельник сказал Trend TV начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев. По его словам, в основном, охотникам запрещается охотиться в приграничных зонах.

"Кроме того, запрещена охота на прифронтовой полосе и в близрасположенных к жилым массивам районах. В местных экологических управлениях граждане также информируются о лимитах на охоту.

С этими условиями знакомится каждый гражданин. Кроме того, человек, сдающий экзамен на получение охотничьего билета, уведомляется о животных, занесенных в Красную книгу и запрещенных для охоты", - добавил Фирудин Алиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)