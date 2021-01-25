Эксперт «Лаборатории Касперского» перечислил шесть шагов для более безопасного использования Telegram

Рекомендации официального представителя «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвига Мамедова

Популярность Telegram в последние дни резко набирает обороты. Функционал приложения выходит за рамки обмена текстовыми сообщениями: сервис также сочетает элементы социальной сети и блогов, поэтому подход к безопасности и приватности здесь несколько отличается от других мессенджеров. Мы составили чек-лист, который поможет настроить приватность в Telegram.

Создайте юзернейм (username) и используйте в переписке его, а не настоящие имя и фамилию или номер телефона.

Включите двухфакторную аутентификацию. Если злоумышленник попытается получить контроль над вашим аккаунтом, кода верификации будет недостаточно, ему потребуется ещё и пароль. Для включения двухфакторной аутентификации нужно зайти в раздел «Конфиденциальность» в настройках.

Для особенно конфиденциальной переписки лучше использовать функцию «Секретный чат». Такие чаты привязаны к определённому устройству, иными словами, сами чаты и данные в них не хранятся нигде, кроме как на устройствах пользователей. К тому же в них доступен таймер самоуничтожения.

Обратите внимание на «Активные сеансы», чтобы видеть, на каких устройствах открыт ваш аккаунт. Это можно сделать в разделе «Устройства» в настройках. Если обнаружите неизвестное или подозрительное устройство, завершите эту сессию и смените пароль, если он был установлен.

Приложение даёт возможность установить код-пароль и Touch ID. В этом случае в списке чатов появится значок замка для блокировки и разблокировки приложения.

Обратите внимание, какая информация о вас из Telegram доступна всем пользователям платформы. Этим можно управлять в разделе «Конфиденциальность» в настройках.

Номер телефона. Выберите «Номер телефона», «Кто видит мой номер телефона», можете выбрать «Никто», далее «Кто может найти меня по номеру» — «Мои контакты».

Пользователи, которые могут видеть вашу активность. Выберите «Последняя активность», «Кто видит, когда я в сети», затем «Никто».

Пользователи, которые могут видеть фотографию профиля. Выберите «Фотография профиля», затем «Мои контакты».

Пользователи, которые могут ссылаться на ваш аккаунт при пересылке сообщений. Выберите «Пересылка сообщений», затем включите «Мои контакты» в разделе «Кто может ссылаться на мой аккаунт при пересылке сообщений».

Пользователи, которые могут звонить вам. В разделе «Звонки» можно выбрать «Все» — тогда вам сможет позвонить любой пользователь, либо «Мои контакты» — тогда вы ограничите список.

Пользователи, которые могут приглашать вас в группы и каналы. В разделе «Группы и каналы» выберите «Мои контакты» при ответе на вопрос «Кто может добавлять меня», если не хотите попадать в случайные группы без предварительного согласия.

К тому же есть ряд дополнительных общих рекомендаций для пользователей мобильных устройств:

используйте VPN (https://www.kaspersky.ru/secure-connection) для дополнительной защиты трафика, если подключаетесь к непроверенным общественным точкам Wi-Fi;

не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, даже если их прислали знакомые;

установите защитное решение на тех устройствах, на которых это возможно;

не скачивайте приложения из неофициальных источников, в этом случае есть риск столкнуться с троянцем, воспользуйтесь официальными магазинами приложений.