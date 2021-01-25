Время – Деньги, найти работу с KarvanNews проще простого!

Информационный портал KarvanNews представляет вашему вниманию новую рубрику "Вакансии". Отныне, на нашем портале, наряду с новостями о последних событиях в стране и за рубежом, вы сможете получить исчерпывающую информацию о вакансиях представленных на рынке труда. География охвата рубрики не только Азербайджан, но и страны СНГ.

Рубрика "Вакансии" будет ежедневно обновляться, охватит различные сферы деятельности. Уверены, что благодаря нашим усилиям вы сэкономите время, и найдете работу по душе.

Если Вы хотите разместить предложение о работе обращайтесь по ниже указанному адресу:

Email: [email protected]

WhatsАpp/ Cell: + 99455 252 0550

Если же вы ищите работу, то переходите по ссылке:

https://karvannews.com/ru/menu/108/вакансии