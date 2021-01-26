В ближайшие дни потребительские кредиты семей шехидов будут погашены – Фонд "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - Переговоры о погашении потребительских кредитов членов семей шехидов находятся на заключительном этапе.

Об этом в авторском видеопроекте Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал руководитель Фонда "YAŞAT", участник Карабахской войны Эльвин Гусейнов.

По его словам, в ближайшие дни эти кредиты будут погашены.

Гусейнов добавил, что до сегодняшнего дня на банковские счета более 100 семей шехидов перечислены средства для улучшения жилищных условий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)