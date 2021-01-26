В ближайшие дни потребительские кредиты семей шехидов будут погашены – Фонд "YAŞAT"
БАКУ /Trend/ - Переговоры о погашении потребительских кредитов членов семей шехидов находятся на заключительном этапе.
Об этом в авторском видеопроекте Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал руководитель Фонда "YAŞAT", участник Карабахской войны Эльвин Гусейнов.
По его словам, в ближайшие дни эти кредиты будут погашены.
Гусейнов добавил, что до сегодняшнего дня на банковские счета более 100 семей шехидов перечислены средства для улучшения жилищных условий.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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