В Отечественной войне Азербайджана погибли 27 военнослужащих инженерных войск
ФИЗУЛИ /Trend/ - В Отечественной войне погибли 27 военнослужащих инженерных войск Азербайджана.
Об этом журналистам сказал замначальника Управления инженерно-укрепительных работ и инженерных войск полковник Джейхун Джафаров, сообщает во вторник карабахское бюро Trend.
По его словам, в ходе боев были ранены 143 военнослужащих инженерных войск: «Героизм наших военнослужащих был высоко оценен Верховным главнокомандующим. За героизм и отвагу, проявленные в ходе Отечественной войны, более 30 военнослужащих инженерных войск были награждены орденами, более 400 военнослужащих – медалями».
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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