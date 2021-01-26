Разминированы пригодные для посевов 2200 га освобожденных территорий Азербайджана

ФИЗУЛИ /Trend/ - На сегодня в Джебраильском, Физулинском и Агдамском районах разминированы и очищены от неразорвавшихся боеприпасов более 2200 гектаров пригодных к посевам территорий.

Об этом журналистам сказал замначальника Управления инженерно-укрепительных работ и инженерных войск полковник Джейхун Джафаров, сообщает во вторник карабахское бюро Trend.

По его словам, согласно указанию Верховного главнокомандующего после окончания Отечественной войны подразделения и части инженерных войск выполнили такие задачи, как очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, строительство новых и восстановление имеющихся дорог, а также обезвреживание взрывоопасных веществ.

"Одновременно саперными группами, созданными в координации с другими соответствующими ведомствами, были обезврежены мины и неразорвавшиеся боеприпасы в районах, где проходят линии связи. Помимо этого, инженерные войска занимаются восстановлением взорванных армянской стороной мостов", - добавил полковник Джафаров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)