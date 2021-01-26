Предотвращены попытки суицида среди участников войны и членов их семей - минтруда и соцзащиты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Благодаря поддержке наших психологов было предотвращено несколько попыток суицида среди участников войны и членов их семей.

Об этом сказал заведующий отдела политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Бабек Гусейнов, передает во вторник Trend.

По его словам, психологическая поддержка таким людям оказывается в режиме онлайн.

"Люди, столкнувшиеся с неприятными ситуациями, могут обращаться за психологической поддержкой по телефону: 050 406-75-85. В настоящее время в этом направлении работают пять профессиональных психологов. При необходимости они также проводят консультации на дому", - подчеркнул Бабек Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)