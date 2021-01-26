Ученый UNEC избран экспертом 2 крупнейшей в мире экономической онлайн платформы

Руководитель Центра САБАХ UNEC, доцент Аида Гулиева в качестве эксперта приглашена в организацию EC 21, которая является 2-й онлайн платформой в мире.

Организация EC21, являющаяся первой онлайн платформой B2B в Южной Корее, второй в мире, и представляющая проект EMERİCs Института международной экономической политики Южной Кореи (Koreya İnstitute for İnternational Economic Policy), сотрудничает в основном с государственными институтами Кореи и более 300 СМИ. Основным направлением деятельности организации являются экономические исследования и изыскания ученых-экономистов мира. В эту организацию ученые-эксперты избираются на основе представленных статей международного уровня и проведенных исследований.