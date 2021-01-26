В некоторых районах Баку будут перебои в водоснабжении

БАКУ /Trend/ - В связи с восстановительными работами на водопроводной магистрали Джейранбатан-Бинагади 27 января в течение дня на некоторых территориях Абшеронского района, а также Бинагадинского и Наримановского районов Баку будут перебои в водоснабжении, сообщили во вторник Trend в ОАО "Азерсу".

Ведомство приносит извинения абонентам в связи с доставленными неудобствами.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)