Посол Мексики в Азербайджане встретился с директором Государственного Переводческого Центра

БАКУ/Trend/ - С целью продолжения укрепления сотрудничества в сфере образования и культуры, посол Мексики Родриго Лабардини встретился с директором Государственного Переводческого Центра Афаг Масуд.

На встрече, прошедшей в дружеской обстановке, директор Центра проинформировала о последних проделанных работах, в частности, об издании сборника «Избранные приозведения» мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса, включающего в себя три произведения, переведенных на азербайджанский язык: «Смерть Артемио Круса», «Аура» и «Чак Моол». Директор также отметила проекты Центра, предусмотренные для «Года Низами Гянджеви». В этой связи, Афаг Масуд отметила важность пользования цифровыми платформами для проведения в жизнь мероприятий, в условиях пандемии.

В свою очередь, посол Лабардини поблагодарил Центр за вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений в сфере культуры и образования. Дипломат вспомнил совместные проекты, включая последний визит мексиканского писателя Давида Тосканы в Баку. Поговорил о перспективах сотрудничесва, выразил желание и готовность Посольства развивать продвижение литератур обеих стран.

Стороны согласовали совместную реализацию ряда проектов в рамках «Года Низами Гянджеви» и продолжение стимулирования двустороннего сотрудничества.