В бакинских школах нет проблем с отоплением - Управление образования

БАКУ /Trend/ - Изучен вопрос, связанный с отоплением в бакинских школах.

Об этом на сегодняшнем вебинаре сказала глава Управления образования по г. Баку Мехрибан Велиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, мониторинги не выявили проблем в этой сфере.

Велиева добавила, что в школах сейчас проводятся дезинфекционные работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)