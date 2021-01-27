Проект Бакинской высшей школы нефти стал победителем грантового конкурса «Наука-Образование-Промышленность»

БАКУ/Trend/ - Проект Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стал победителем грантового конкурса «Наука-Образование-Промышленность», объявленного Фондом развития науки. Так, проект под названием «Оценка применения Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) к запасам углеводородов в Азербайджане», автором которого является доцент кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Нармина Гараева, стал одним из 9 проектов-победителей грантового конкурса.

Научной идеей проекта является применение системы классификации к запасам углеводородов в Азербайджане в соответствии с глобальными, общими принципами и проведение сравнения между старой системой, которая используется с 1984 года, и недавно разработанными системами.

5 из победивших в конкурсе проектов относятся к сфере физико-математических и технических наук, 1 – к сфере химических наук, 1 – к сфере науки о Земле, 2 – к сфере биологических, медицинских и аграрных наук.

Следует отметить, что доцент БВШН Нармина Гараева является единственной женщиной среди руководителей победивших проектов.

Отбор проектов-победителей осуществлялся на основании результатов научной экспертизы, и предпочтение отдавалось проектам, охватывающим междисциплинарные и научно-прикладные исследования, реализацию которых планировалось осуществлять с участием ученых и специалистов из различных академических и образовательных учреждений, профильных научно-исследовательских институтов.

В рамках конкурса предусматривается финансирование фундаментальных и прикладных проектов с финансовым объемом до 300 тысяч манатов.

Финансирование проектов-победителей начнется с 2021 года.

В конкурсе в индивидуальном порядке приняли участие ученые и специалисты из организаций НАНА, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов различных министерств.