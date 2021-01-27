МИД Азербайджана выразил признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выражает признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину.

Об этом сказала журналистам глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, тело механика Фармана Исмайлова, погибшего в результате нападения морских пиратов у берегов Нигерии, будет передано генеральной прокуратуре: "В связи с произошедшим МИД направил официальное обращение в генеральную прокуратуру. Медэксперт осмотрит тело, после чего оно будет передано семье".

Отметим, что тело Ф.Исмаилова при поддержке посольства Турции в Габоне было отправлено вчера рейсом TY Стамбул-Либревиль. Самолет прибыл в Стамбул 27 января в 03.30 по местному времени.

Напомним, что 23 января 2021 года у берегов Нигерии на судно "Моцарт" напали морские пираты. 15 человек из 19 членов экипажа были взяты в заложники, в результате нападения погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмайлов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Камаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)