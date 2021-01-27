Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в международный розыск лица

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана в рамках двусторонних отношений направила в Генпрокуратуру России запросы об экстрадиции лиц, совершивших преступление на территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры АР.

Согласно информации, были установлены основательные подозрения в том, что Гусейнов Садиг Тельман оглу, привлеченный в качестве обвиняемого лица по уголовному делу, находящемуся в производстве Апелляционного суда, в 2012-2013 гг, сговорившись с другими лицами, пытался убить двух человек в г. Шамахы, совершил кражу и хулиганство в г.Шамахы, а также 26 марта 2013 года использовал мобильный телефон во время содержания в СИЗО.

Кроме того, были установлены основательные подозрения в том, что Мамедов Ахмед Ибрагим оглу, привлеченный в качестве обвиняемого лица по уголовному делу, следствие по которому проводится в следственном отделе Ясамальского РУП, в 2014 году неоднократно совершал мошенничество, нанеся пострадавшим лицам ущерб в крупном размере, и, злоупотребив доверием, присвоил путем обмана чужое имущество.

В отношении обоих лиц был объявлен международный розыск.

Запросы генеральной прокуратуры Азербайджана были обеспечены, Садиг Гусейнов и Ахмед Мамедов в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции были экстрадированы в Азербайджан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)