В Азербайджане еще 601 человек вылечился от COVID-19, выявлено 226 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 601, скончались пять человек, сообщили в среду Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 229 584 случая заражения коронавирусом, из этого числа 221 717 человек вылечились, 3 105 – скончались, число активных больных – 4 762 человека.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 458 тестов, в целом за все время пандемии – 2 380 074 теста.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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