Счетная комиссия парламента Азербайджана будет реорганизована
БАКУ /Trend/ - Счетная комиссия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет реорганизована, сообщает в четверг Trend.
Этот вопрос будет обсужден на пленарном заседании парламента, которое состоится 1 февраля.
Предлагается оставить прежний состав комиссии.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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