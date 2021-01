Silk Way West Airlines объявляет о своем первом рейсе в токийский аэропорт Нарита

Авиакомпания Silk Way West Airlines объявляет о запуске нового грузового маршрута, осуществляющегося дважды в неделю в аэропорт Нарита, Токио и обратно, первый рейс которого запланирован на 11 февраля текущего года. В соответствии с соглашением между Silk Way West Airlines и Nippon Cargo Airlines, партнеры будут выполнять совместные рейсы, соединяющие между собой Баку и Токио. Регулярными прямыми рейсами грузы будут доставляться из Бакинского международного аэропорта им. Г. Алиева в международный аэропорт Нарита, который считается важнейшими грузовыми воздушными воротами Японии на международном уровне.

Компания Silk Way West Airlines со штаб-квартирой в Баку, в самом сердце Шелкового пути, была основана в 2012 году и является крупнейшей грузовой авиакомпанией в регионе Каспийского моря. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывающую крупные аэропорты Восточной Азии, Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы и США.

Silk Way West Airlines обслуживает рынок грузовых авиаперевозок Японии с 2018 года, выполняя еженедельные рейсы между Баку и аэропортом Осака Кансай. С запуском новых рейсов в страну компания будет играть ещё более важную роль в транспортной сети региона, постоянно улучшая качество услуг по грузовым авиаперевозкам для японских и международных партнёров.

«Мы рады, что новый воздушный мост впервые в истории наших компаний напрямую соединит две столицы и географический охват сети наших регулярных рейсов продолжает расширяться. Теперь он полностью покрывает Северную Азию», - сказал президент Silk Way Group Заур Ахундов. «В то же время мы постоянно совершенствуем инфраструктуру авиаперевозок в аэропорту Баку, чтобы удовлетворить мировой спрос на грузовые услуги, и я могу с уверенностью сказать, что мы полностью готовы принимать любые грузы, в том числе термочувствительные» - добавил господин Ахундов.

«Открытие этого нового маршрута стало продолжением многолетнего сотрудничества с несколькими партнерами в регионе. В связи с этим я хотел бы отметить ценный вклад исполнительного советника Silk Way Group Кацутоши Танака и регионального директора Silk Way West Airlines в Японии Эмре Мерджана, благодаря совместным усилиям которых было подписано соглашение между Silk Way West Airlines и Nippon Cargo Airlines. Подписание этого соглашения открывает новую страницу в истории отношений между Silk Way West Airlines и нашими японскими партнерами», - отметил президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер.

Silk Way West Airlines была основана в 2012 году и в настоящее время ежемесячно выполняет около 250 регулярных и чартерных рейсов в более чем 50 пунктов назначения в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Флот компании состоит из 15 самолётов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F, оснащённых самыми современными системами безопасности. Авиакомпания Silk Way West Airlines была признана концерном Boeing самым быстрорастущим авиаперевозчиком по таким критериям, как рост флота, расширение сети полётов и объём перевозимых грузов. Сегодня по всем этим критериям авиакомпания занимает одну из лидирующих позиций в Европе.