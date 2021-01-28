В Азербайджане готовятся кадры по новым специальностям профобразования - министр

БАКУ /Trend/ - Госагентство по профобразованию готовит специалистов по 120 специальностям, включая компьютерно-технические специальности.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

"С учетом мирового процесса индустриализации министерство образования старается стимулировать подготовку по различным ступеням образования, продолжается работа по модернизации инфраструктуры профобразования. Бакинский государственный центр профобразования по промышленности и инновациям, созданный по корейским стандартам, готовит кадры по 11 специальностям. В Барде, Джалилабаде, Лянкяране и Мингячевире планируется открытие современных центров профобразования", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)