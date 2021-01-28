В Азербайджане еще 437 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 209 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 437 больных, скончались 8 человек, сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 229 793 случая заражения COVID-19, из них 222 154 заболевших вылечились, 3 113 человека скончались, число активных больных – 4 526 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 060 тестов, в целом за все время пандемии – 2 387 134 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)