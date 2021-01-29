Послабления не должны вызывать отставание в образовании – ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в программу вступительных экзаменов были внесены изменения. Упрощение программы приема и содержания экзаменов в определенных пределах, изменение формы подачи экзаменационных вопросов, определение соотношения типов заданий и другие такого рода вопросы требуют серьезного изучения.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает в пятницу Trend.

В связи с негативным влиянием пандемии на образовательный процесс Государственным экзаменационным центром и Министерством образования был принят ряд мер по минимизации этого воздействия.

"Программа приема и содержание экзаменов были направлены ​​на адекватное определение уровня знаний участников.

Глядя на результаты экзаменов в 2020 году и сравнивая их с предыдущими годами, могу сказать, что мы, применив модель приема в соответствии с текущим уровнем участников, достигли своей цели.

Но когда мы идем на уступки и что-то упрощаем, не следует забывать, что развитие человеческого капитала, его конкурентоспособности и обеспечение возможности каждого учащегося в приобретении современных знаний, навыков и привычек в нашей стране были выдвинуты в качестве главной задачи системы образования.

Поэтому какие-либо послабления и уступки ни в коей мере не должны вызывать отставание в образовании. Это очень важно для подготовки профессионалов, способных работать на фоне процессов конкуренции и построения информационного общества в современном мире", – уточнила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)