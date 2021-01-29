В программу вступительных экзаменов будут включены темы по Отечественной войне Азербайджана – ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - Программы вступительных экзаменов в высшие учебные заведения упрощены. Были проведены обсуждения с Министерством образования, и темы, которые сложно усвоить из-за текущего состояния учебного процесса, удалены из программ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что пандемия COVID-19 вызвала затруднения в усвоении некоторых тем в 2020/2021 учебном году.

"Из-за карантина преподавание некоторых предметов было не на должном уровне. Однако это не означает, что вопросы по этим темам вообще не следует включать в программы экзаменов. Например, информация о научном стиле дается в учебниках "Азербайджанский язык" как для 10, так и для 11-х классов. Хотя преподавание этого предмета в 11 классе совпало с периодом карантина, на определенные вопросы по данной теме можно ответить, основываясь на знаниях и навыках, приобретенных в 10 классе", – отметила Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ также подчеркнула, что в этом году в программу вступительного экзамена по истории будут включены темы, связанные с Отечественной войной Азербайджана.

"Как известно, отражение некоторых вопросов в учебниках может запаздывать по объективным причинам. Обеспечение новыми учебниками требует времени. Поэтому статьи о Отечественной войне мы будем публиковать в первом номере журнала "Абитуриент", а темы по этим статьям – во втором. Абитуриенты должны ознакомиться с этими статьями. На вступительных экзаменах в блок тестовых заданий по истории также будут входить тестовые задания на основе статей в журнале", – добавила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)