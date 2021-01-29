ГЭЦ Азербайджана о правилах для лиц, приходящих на экзамен
БАКУ /Trend/ - В прошлом году у кандидатов, приходящих на экзамен, требовалась только декларация о том, что он не болен коронавирусом и не контактировал с больными, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в пятницу Trend.
"В этом году будет также. Каждый бакалавр и каждый абитуриент подписывает декларацию о том, что не болен и не контактировал с больными. Мы рассматриваем только эту декларацию. Как и в прошлом году, на экзамен не будут допускаться лица с температурой».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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