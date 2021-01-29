Бактрансагентство обратилось к водителям и пассажирам в связи с началом учебы

БАКУ /Trend/ - Учитывая, что в рамках особого карантинного режима с 1 февраля 2021 года начнется учеба в начальных классах средних школ, а также возобновится деятельность в некоторых сферах услуг, не исключены скопления людей на улицах и проспектах, особенно перед учебными заведениями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"Поэтому рекомендуем участникам движения строго соблюдать правила дорожного движения, в частности, это касается автобусных полос, остановки и парковки транспортных средств. Создание условий для свободного движения автобусов по регулярным и экспресс линиям имеет особое значение в условиях пандемии. Просим родителей, привозящих детей в школу на личном автотранспорте, не парковать автомобили в запрещенных местах рядом с учебными заведениями. Эти действия влекут административную ответственность, приводят к искусственным заторам на дорогах, в результате чего другие участники движения и те, кто пользуется общественным транспортом, в том числе учителя, опаздывают на работу".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)