Синоптики Азербайджана предупреждают о дождливой и ветреной погоде на выходные

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в отдельных местах полуострова – проливной дождь, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В воскресенье юго-западный ветер усилится до 15-18 м/сек, временами до 20-23 м/сек.

В районах Азербайджана в субботу пройдут осадки, в горных и предгорных районах пойдет снег, местами сильный. В воскресенье западный ветер временами будет усиливаться до 20-25 м/сек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)