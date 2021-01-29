Синоптики Азербайджана предупреждают о дождливой и ветреной погоде на выходные
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в отдельных местах полуострова – проливной дождь, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В воскресенье юго-западный ветер усилится до 15-18 м/сек, временами до 20-23 м/сек.
В районах Азербайджана в субботу пройдут осадки, в горных и предгорных районах пойдет снег, местами сильный. В воскресенье западный ветер временами будет усиливаться до 20-25 м/сек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
В 2020 году SOCAR Polymer вошла в число лидеров в негосударственном секторе по экспорту из Азербайджана
Вступительные экзамены в магистратуру и резидентуру могут быть проведены два раза – ГЭЦ Азербайджана
Именем фашистского приспешника Нжде названы улицы в 19 городах Армении - израильское издание The Forward" (ФОТО)
Американское бюро судоходства выдало ASCO сертификат соответствия международным стандартам управления
Европейские компании захотят принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана - ЕС
В 2020 г. были удовлетворены обращения предпринимателей по поводу новых бизнес-кредитов на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров
Замглавы Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС находится в зоне оползня в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана прошло заседание Рабочей группы по историческим и культурным памятникам