Более 30% наземных водных ресурсов находится на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Реки на освобожденных территориях Азербайджана обладают большим потенциалом, и за их счет будут орошаться тысячи гектаров посевных площадей

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, более 30% наземных водных ресурсов приходится на долю освобожденных территорий Азербайджана: "Некоторые реки, которые берут свое начало в Армении, загрязнены больше нормы".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)