Названо число пенсионеров в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - По предварительной информации, на начало 2021 года число пенсионеров в Азербайджане составляет 1 миллион 232,2 тысячи человек (12,3% населения страны), сообщает в субботу Trend.
В 2020 году 412 тысячи человек в стране получали социальное пособие, 289 тысяч - президентскую пенсию.
В 2020 году число лиц, получивших единовременное пособие, составило 91 тысячу человек.
На начало 2021 года 324 тысячи членов 77,3 тысячи малообеспеченных семей получили адресную государственную социальную помощь, среднемесячный размер которой на одного человека составил 57,1 маната.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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